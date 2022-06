Wim en Trees proefden tijdens corona de vrijheid. ‘Wij gaas stoppen met het café. De Beuk blijft overeind’

Met Video Theodoor bouwt Boeing 737 na in het Ulftse klooster: ‘De kotszakjes zijn wel eens gebruikt, ja’

ULFT - De vliegtuigcockpit die Theodoor Janzen (45) twee jaar terug in zijn Terborgse hobbykamer had, is inmiddels uitgegroeid tot een volledig afgewerkt interieur van een Boeing 737 in het Ulftse klooster. Met het nagebouwde vliegtuig wil hij mensen van hun vliegangst af helpen. ,,De kotszakjes die hier liggen zijn wel eens gebruikt, ja.”

7:22