Wim Esselink verliest vrouw (37) en dochtertje (5) bij onbewaakte spoorovergang Winterswijk

Bermmonumenten Monument zorgt voor persoonlij­ke noot in Hengelo: ‘Op de i van Yasmine (12) staat geen punt maar een hartje’

18 augustus HENGELO - Op de i van Yasmine staat geen punt maar een hartje. "Dat deed Yasmine ook altijd", zegt Christina Cagri met een glimlach. Het rode hartje zorgt voor een extra persoonlijke noot op drie fietsborden met haar naam in de omgeving van de rotonde in de Deurningerstraat in Hengelo. Ze herinneren aan het fatale ongeluk op 23 juni 2014 waarbij de 12-jarige Yasmine, dochter van Christina en Sezar Cagri, om het leven kwam.