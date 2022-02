Wim lichtte volgens OM een rijke weduwe voor tonnen op, ook zou hij in haar villa wonen (en zij in een klein kamertje)

Voetbal­club VV Reünie uit Borculo viert feest: 90 jaar en nog steeds topfit!

BORCULO - VV Reünie viert een bijzonder feestje: de voetbalclub is 90! De historische grond van De Wildbaan wordt bij deze gelegenheid omgedoopt tot ‘campus’. Bovendien: Reünie gaat over op... kunstgras. En dan nog iets: de jarige job heeft een nieuw shirt, in retrostijl. Een collector’s item.

23 februari