Wim’s Muziekkelder gaat nu ook vinyl verkopen in Winterswijk: ‘Begin van een keten? Je weet het nooit...’

We waren al een tijdje aan het kijken of we een vestiging in Winterswijk konden beginnen", zegt Vriezen (64), die in 2013 Wim's Muziekkelder - inmiddels een begrip - begon in een kelder onder een winkelpand in de Korte Heezenstraat in Doetinchem. ,,In de Ratumsestraat beginnen we niet in een kelder, maar ook hier gaat de zaak Wim's Muziekkelder heten. Want zo kent iedereen ons."



Vriezen staat al decennia bekend als de absolute muziekkenner (gevreesd ook als deelnemer van kennisquizzen) met een onmetelijke verzameling platen en cd’s.