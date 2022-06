Windcafé bij Erve Kots over windmolenlocaties binnen ‘zoekgebied K’

Zoekgebied K is hét gebied in Berkelland en Oost Gelre waar naar mogelijkheden voor windturbines wordt gekeken. Maar zo concreet dat al procedures zijn ingezet waarop kan worden gereageerd, is het nog niet. Zelfs de Berkellandse en Oost Gelrese wethouders Gerjan Teselink en Bart Porskamp met energietransitie in hun portefeuille waren dinsdagavond slechts virtueel aanwezig in een filmpje; zelf moesten ze tegelijk in Borculo cq Groenlo aanwezig zijn voor een vergadering.