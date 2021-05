Windhoos treft Duitse Weseke, net over de grens bij Winterswijk

UPDATE Rabobanken Winters­wijk en Aalten nu definitief dicht, klanten moeten naar Groenlo en Doetinchem

24 mei WINTERSWIJK - De Rabobanken in Winterswijk en Aalten hebben definitief de deuren gesloten. Klanten worden verwezen naar de kantoren in Groenlo en Doetinchem, zo lazen ze in een brief die ze deze week kregen.