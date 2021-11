Windmolens en zonneparken? Kleine kernen in Berkelland smeken de politiek: ‘Luister naar de inwoners!’

Dinsdag besluit de gemeenteraad van Berkelland over de Regionale Energiestrategie (RES). Hoeveel duurzame energie wil Berkelland zelf opwekken? Hoeveel windmolens komen er? Hoeveel zonneparken? Maar ook: Waar komen die te staan in het buitengebied van Berkelland? En met name dat laatste is voor de inwoners van dat buitengebied een brug te ver. Ze hebben het gevoel dat de politiek in Berkelland wel over hen praat, maar niet met hen.