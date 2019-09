Windmolens krijgen kans in Berkelland, als ze maar passen

BORCULO Het zouden er er 7 of 8 hele grote kunnen worden, of een stuk of 20 wat kleinere exemplaren. Dát er komende decennia windmolens in de gemeente Berkelland komen, lijkt volgens menigeen onontkoombaar.

Martin Ruesink

Dat bleek zaterdagmiddag op de informatiebijeenkomst ‘Windenergie in Berkelland?’, die ruim 80 belangstellenden naar Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo trok. De lokale energiecoöperatie BerkellandEnergie wilde wel eens weten hoe groot het draagvlak onder de burgers voor grote windmolens is en wie als particulier wil mee-investeren.

Representatief was het zaalonderzoek niet, wel aardig. Op de vraag ‘Hoe staat u tegenover windenergie in Berkelland?’, antwoordde aan het eind van de bijeenkomst 75 procent van de 35 tot 40 stemmers per smartphone ‘positief’. Windmolens mogen er wat 65 procent van de deelnemende stemmers betreft komen, mits ze maar op de juiste plaatsen staan.

Het aantal stemmers dat te porren is als investeerder in een (financieel lucratieve) molen, bleek nog hoger: 50 procent zonder meer, plus 39 procent hoogstwaarschijnlijk na wat meer informatie. Na de bijeenkomst gaven 9 bezoekers zich op voor een werkgroep die plannen voor Berkelland nader onderzoekt.

Erg veel ruimte voor windmolens is er overigens niet, afgezet tegen oppervlakte van de gemeente. Dorpskernen, laagvliegroutes, leidingen en hoogspanningskabels snoepen al heel wat van die ruimte af.

Vrije vlekken

„Daar komt nog eens bij dat in het buitengebied relatief veel verspreide woningen liggen, als je daar allemaal een vrije cirkel van 300 of 400 meter trekt, blijven niet zo heel veel vrije vlekken op de kaart over”, aldus Willem Rienks, deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening en het visualiseren van mogelijke bouwwerken.

Een aantal bezoekers van de bijeenkomst zag de komst van windmolens in Berkelland niet zitten. Op open zee en aan de winderige kust liggen volgens hen veel betere kansen. Dat valt tegen, volgens Remco Janssen van BerkellandEnergie en technisch deskundige Dirk Jan Matthijsse van energieleverancier Pure Energie. „We gaan het met die plekken alleen niet redden.”

Raadslid Hans Boxem (VVD Berkelland) hield de sceptici voor, dat het ‘te makkelijk’ is om het plaatsen van windmolens maar aan andere gemeenten of landstreken over te laten, ook al waait het elders misschien vaker en harder.

„Ook Gelderland heeft nu eenmaal een taakstelling op dat gebied van het Rijk gekregen en de provincie gaat binnenkort weer met de 8 Achterhoekse gemeenten in gesprek over ons deel daarvan", aldus Boxem, „de gemeenteraad van Winterswijk heeft al gezegd dat ze geen windmolens in het landschap wil. We zullen met z’n allen moeten kijken waar ze dan wel kunnen komen.”