Windmolens kunnen óók richting Beltrum en Groenlo, zodra laagvliegroute echt verleden tijd is

Dat werd woensdagavond duidelijk, toen D66-raadslid Erik Slotboom een motie tot ‘herijking van het RODE-beleid’ indiende.

RODE staat voor Ruimtelijke Ordening Duurzame Energiewinning en is als onderwerp ‘hot’, doordat het over aanleg van zonneparken en windparken gaat. Meer dan duizend Berkellanders tekenden de afgelopen weken een petitie tegen de komst van windpark ‘Avinkstuw’ in de driehoek Neede-Noordijk-Haarlo. En dinsdagavond werd bij een derde info-avond van de initiatiefnemers van dat project geprotesteerd tegen de plannen.

Beltrumse Veld

Waar de hoge molens van het plan Avinkstuw op verzet stuiten, was enkele jaren geleden veel meer support voor een plan voor windmolens in het Beltrumse Veld. Die plannen ketsten in 2017 echter af, toen bleek dat molens hier niet te rijmen vielen met de beperkingen van de laagvliegroute ter plaatse.

Schrappen

Ruim twee weken geleden werd op 29 mei bekend dat staatssecretaris Barbara Visser de laagvliegroute in kwestie wil schrappen. Per wanneer precies is nog niet bekend. D66, PvdA en OBL vinden het een goed idee om nu de zoekzones in het RODE-beleidsplan aan te passen, zodat op meer plekken kan worden gekeken naar wat mogelijk is en door buurtbewoners wordt ondersteund.

Wakker

„Er liggen mensen wakker van wat mogelijk in hun omgeving gebeurt. Het in 2017 gesneuvelde plan voor het Beltrumse Veld zou opnieuw kunnen worden opgepakt. Of in ieder geval bekeken. De gemeente moet daarbij meer regie nemen”, bepleitte D66-raadslid Erik Slotboom.

Verworpen

Voor het CDA komt nu al aanpassen van de RODE-kaders echter te vroeg, meldde in de raadsvergadering raadslid Frank Jonk. Ook Gemeentebelangen-politica Ingrid van Dijk reageerde negatief, net als VVD-volksvertegenwoordiger Hans Boxem. In dit verband ging ook GroenLinks-raadslid Andra Weg niet met de initiatiefnemers achter de motie mee. Na het peilen van de stemmen aan het eind van de digitale vergadering constateerde burgemeester Joost van Oostrum dan ook dat de motie door een raadsmeerderheid was verworpen.

Wethouder Gerjan Teselink meldde al in contact te zijn met de staatssecretaris. „Zodra we een datum weten waarop de laagvliegroute komt te vervallen, kijken we verder.”