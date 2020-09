Windmolens terug op tafel in Bronckhorst: ‘We kunnen niet zonder’

,,Ons doel om energieneutraal te worden in 2030 is onhaalbaar zonder windenergie. We kunnen simpelweg niet zonder”, zegt wethouder Paul Hofman (energietransitie). ,,We redden het niet alleen met maximaal besparen en zonnepanelen op alle daken. Dat is geen leuke boodschap, dat besef ik, maar anders halen we de opgave niet.”