Windpark Den Tol heeft na twintig jaar eindelijk de wind mee

Gelderland in beeld voor Super WK Wielrennen: ‘In de Achterhoek alleen wedstrij­den op de weg’

11 maart BORCULO - De Provincie Gelderland is in beeld voor het Super WK Wielrennen in 2027. Ook het sportnetwerk Achterhoek in Beweging is enthousiast: het evenement is een uitgelezen kans om de Achterhoek als fietsregio op de kaart te zetten.