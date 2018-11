Winkel zoekt fietsendief die barrel ‘inruilde’ voor e-bike

,,Dit hebben we in de 100 jaar dat we bestaan nog nooit meegemaakt,” zegt een volledig verraste fietsenhandelaar Gé Oonk (62). De e-bike stond bij de ingang van zijn werkplaats en was net klaar. ,,De mevrouw kwam hem ophalen, maar hij was ineens weg. Op de camera konden we zien dat de jongeman 5 minuten ervoor de fiets had gepakt. Zijn eigen oude barrel liet hij staan.”