Winkelen zonder afspraak in Achterhoekse winkelstraten: ‘Wat heb ik dit gemist!’

Ramen stadhuis Doetinchem ingegooid: ‘Verwerpe­lij­ke actie’

27 april DOETINCHEM Vandalen hebben in de nacht van maandag op dinsdag de ramen ingegooid van het stadhuis in Doetinchem. In de zijvleugel van het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat werden vier ruiten vernield. Burgemeester Mark Boumans spreekt van een verwerpelijke actie. ,,Dit is puur vandalisme”, stelt hij.