Winkeliers blijven zo lang mogelijk open: ‘Elke euro is er één’

Corona in de regio: virus eist tweede dode bij Isala, alle verpleeg­hui­zen gaan dicht voor bezoekers

20:04 Nederland neemt steeds meer maatregelen om het coronavirus te bedwingen. Sinds gistermiddag zijn burgers van buiten de Europese Unie niet meer welkom in ons land en vandaag werd bekend dat bezoekers niet meer welkom zijn in verpleeghuizen. Het openbare leven is totaal veranderd sinds corona de kop op stak in Nederland. Ondanks alle vergaande maatregelen gaat het leven ook gewoon door.