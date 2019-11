Winkeliers verzetten zich tegen extra koopzondagen in Winterswijk

De zomerse koopzondag in Winterswijk blijft een heikel punt bij de ondernemers, zo bleek maandagavond tijdens de ledenvergadering van winkeliersvereniging ABH City. Vooral de kleinere winkeliers zien het, gezien hun privéleven, niet zitten alle zondagen open te zijn. De laatste van de maand is meer dan genoeg, vinden ze.

De gemeente had dit voorjaar de openingstijden voor de zondagen verruimd, maar daar werd deze zomer nog nauwelijks gebruik van gemaakt. Tijdens de vorige ledenvergadering had het bestuur van ABH City in overleg met de leden geadviseerd om geen gebruik te maken van die extra koopzondagen.