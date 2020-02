Winkeliersvereniging Winterswijk moet op zoek naar nieuwe voorzitter

Matthijs Scheuten, bedrijfsleider van de Hema, was nog geen jaar voorzitter. Waarom hij de functie heeft neergelegd is niet duidelijk. Feit is wel dat het voorzitterschap van ABH City een erg tijdrovende klus is, zegt woordvoerder Peter ten Hagen. ,,We gaan nu op zoek naar een nieuwe kandidaat, binnen of buiten het huidige bestuur.”



ABH City, dat bestaat uit 220 leden, gaat een profiel maken met eisen waaraan de nieuwe voorzitter moet voldoen. ,,Er zijn op dit moment een heleboel vraagstukken die spelen", aldus Ten Hagen. ,,Bovendien werken we met de gemeente aan een centrumvisie. Dat is allemaal erg tijdrovend.”



De vraag is of een drukke ondernemer met een eigen zaak dat voorzitterschap erbij kan doen. ,,Misschien moeten we wel iemand van buiten zoeken. Iemand die onafhankelijk is,” oppert Ten Hagen