Winkelketen Bristol blijft na 21 jaar tóch in Doetinchem: nieuwe pandeigenaar zorgt voor oplossing

,,Bristol blijft zeker nog een aantal jaren in Doetinchem", zegt Pia Tesink, sinds augustus de nieuwe filiaalmanager van de winkel die al sinds eind 1999 op deze plek in Doetinchem zit. Exact een jaar geleden kondigde haar voorganger aan dat Bristol zou stoppen vanwege ‘economische omstandigheden'.

Nieuwe pandeigenaar

Maar nu is alles anders. ,,We hebben een nieuwe pandeigenaar", zegt Tesink, die zelf uit Zutphen komt. ,,Gevolg is dat we niet langer drie maar twee verdiepingen huren. Daar hebben we met ons assortiment ook genoeg aan. Er staat nu een compleet nieuw team met zes medewerkers. We hebben er weer een actuele winkel van gemaakt en daarvoor heeft het hoofdkantoor ons de complimenten gegeven.”