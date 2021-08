Winkelketen Solow opent nieuwe vestiging aan Hamburgerstraat in Doetinchem

DOETINCHEM - Solow, de winkelketen in feestartikelen, knutselspullen en cadeaus, opent een vestiging aan de Hamburgerstraat in Doetinchem. Solow hoopt in de tweede helft van oktober de winkel te openen.

Solow heeft 38 vestigingen in Nederland en zit onder meer in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. De keten gaat zitten in het pand van Vinkenborg, dat in 2013 nieuw is gebouwd. Aanvankelijk zat hierin een vestiging van kledingzaak Coolcat, dat voorjaar 2019 failliet ging. Sindsdien staat het pand leeg.

Voormalige banketbakkerij

Vinkenborg is de voormalige banketbakkerij die hier tot 2012 zat. Het oude pand is volledig afgebroken en vervangen door het huidige pand.

De winkel is een van de grotere in de Doetinchemse binnenstad en telt een oppervlakte van 745 vierkante meter. Het pand heeft een begane grond en een verdieping. Sinds begin deze week wordt er gewerkt in het pand, dat geheel leeg is.

Solow heeft een assortiment dat naast feestartikelen bestaat uit hobby-artikelen, speelgoed, gereedschap, cadeau- en huishoudelijke artikelen. De keten begeeft zich in hetzelfde segment als Action, dat ook in Doetinchem zit in Iseldoks, vlakbij het centrum.