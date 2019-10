Winkelpand maakt plaats voor senioren- en starterswoningen

Kabinet stelt miljoenen extra beschik­baar voor varkensboe­ren die willen stoppen

10 oktober Het kabinet trekt 60 miljoen euro extra uit om varkensboeren uit te kopen die willen stoppen met hun bedrijf. Mede door afspraken in het klimaatakkoord en de huidige stikstofcrisis wordt dat totaalbedrag nu 180 miljoen euro. De Europese Commissie heeft Nederland inmiddels toestemming gegeven voor het plan, schrijft Minister Schouten van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.