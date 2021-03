‘Winkels Doetinchem moeten elke zondag open kunnen’

Achter elk kabouter­deur­tje een verhaal: ‘Veel grote mensen hebben het kind in zichzelf bewaard’

20 maart DOETINCHEM/ GROENLO - Het is de negende kabouterroute van de hand van Joske Elsinghorst-van Huet. De voorgaande acht edities gaan voornamelijk over dorpen in de Oost-Achterhoek en haar geboortestad Groenlo. Nummer negen Doetinchem heeft een primeur, want voor het eerst worden twee routes gecombineerd: de binnenstad (centrale plek het Stadsmuseum) en landgoed Slangenburg.