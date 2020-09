Winkels Doetinchem mogelijk ook rest 2020 op zondag open

Uitkomst in coronatijd: jazzconcer­ten van Irish pub naar protestant­se kerk in Eibergen

17:03 EIBERGEN - Jazz niet in de Irish Pub, maar in de protestantse kerk. In coronatijd is het dé uitkomst voor de maandelijkse concerten van Jazz at Home in Eibergen. Donderdag zijn muzikanten en publiek voor het eerst welkom in De Oude Mattheüs.