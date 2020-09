Winkels Doetinchem mogen rest van 2020 op zondag open

DOETINCHEM - De winkels in de gemeente Doetinchem mogen de rest van het jaar alle zondagen de deur openen. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond beslist.

De winkels kunnen al elke zondag open sinds medio juli. De Ondernemersvereniging Doetinchem (OVD) besloot hiertoe om zo bezoekers van de binnenstad in tijden van corona beter te kunnen spreiden. Daarvoor gebruikte het twaalf zondagen die normaal onder meer worden gebruikt met het Stadsfeest (in september) en in december.

Omdat deze twaalf zondagen waren gebruikt zag het er naar uit dat de winkels in november en december - behalve dan op de reguliere koopzondag, de laatste zondag van de maand - niet open konden op de andere zondagen. De gemeenteraad heeft dat nu toch mogelijk gemaakt.

Open op zondag hoeft niet

Winkeliers hoeven niet open op zondag. De ervaring sinds medio juli leert dat de eerste zondag van de maand ongeveer de helft van de winkels in de Doetinchemse binnenstad open is. Op de tweede en derde zondag van de maand is dat niet meer dan 25 à 30 procent.

Met name kleine ondernemers zien hun vrije dag op zondag in de knel komen en zien er daarom vanaf. Ook voelen sommigen zich gedwongen open te gaan omdat de concurrent dat ook doet.

Vanuit de gemeenteraad is er onder leiding van Ans Putman (PvLM) een werkgroep die een voorstel maakt omtrent de zondagopenstellingen, al jaren een heikel punt in Doetinchem. Onder de winkeliers wordt een enquête gedaan over de wensen. De ervaring tot dusverre leert dat de helft van de winkeliers elke zondag open wil en de andere helft niet.

De SP is tegen de zondagopenstelling en is uit de werkgroep gestapt.