‘Winkels elke zondag open’ in Nieuwscafé

DOETINCHEM - De kwestie of de winkels in de binnenstad van Doetinchem elke zondag open moeten kunnen zijn, komt zondagmiddag 6 oktober aan de orde in het eerste Nieuwscafé van dit seizoen in de Gruitpoort.

Gabi Hunter, voorzitter van de Ondernemersvereniging (OVD) en eigenaar van taartenzaak Gaabs, gaat in discussie met Paul Wiendels, eigenaar van mannenkledingzaak Schlösser. Doetinchem zou als winkelstad de slag missen als de winkels niet elke zondag open kunnen. Hunter is voorstander van verruiming van het open zijn op zondag, Wiendels heeft zijn bedenkingen.

Armeens gezin

Ook gast zijn dominee Ina Veldhuizen en Henk Dijk. De twee zijn nauw betrokken bij het Armeense gezin van zes personen, dat anderhalve week terug kreeg te horen dat ze in Nederland en dus in Doetinchem mogen blijven. Het gezin met onder meer twee kinderen is al meer dan tien jaar in het land, maar werd met uitzetting bedreigd. Veldhuizen in Dijk vertellen over het wel en wee van het gezin.

Wim Vriezen vertelt hoe hij een nieuw festival naar Doetinchem heeft gehaald: de Popronde, die vrijdag 18 oktober voor het eerst in de stad wordt gehouden. Vriezen is overigens ook sinds december 2013 binnenstadondernemer. De wandelende muziekencyclopedie begon destijds (hij was toen 55 jaar) een vinylwinkel.