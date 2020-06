Winkels in Doetinchem hele zomervakantie open: omzetstijging met zondag erbij

Inwoners Oost-Nederland zoeken crematie­kor­ting: van gunstig tijdstip tot voordeel ‘over de grens’

6:00 Cremeren in de regio was verre van gratis. Wat heet: de allerduurste crematoria stonden in Oost-Nederland. Maar de crematiemonitor 2020 laat zien dat ‘onze crematoria’ wel degelijk goedkoper kunnen. Én we cremeren om te besparen buitenshuis.