Winkels in Doetinchem mogen elke zondag open

DOETINCHEM - De winkels in de gemeente Doetinchem mogen straks elke zondag de deuren openen van 07.00 uur tot 22.00 uur. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond toch nog met een behoorlijke meerderheid (18-13) beslist. Hiermee kunnen onder meer de winkeliers in de binnenstad opengaan op zondag als ze dat willen.

,,Wie weet beter dan de winkelier wat de behoefte is van zijn klant", vroeg Patrick Moors, raadslid GemeenteBelangen retorisch. Maarten Hebels (D66) was het met hem eens: ,,Winkeliers krijgen zo zelf het heft in handen. En inwoners staat vrij er gebruik van te maken. Niemand dwingt ze.”

‘Kopen, kopen, kopen’

Volgens SP en GroenLinks is die dwang er wel degelijk. ,,In elk geval indirect", zei Marcella Heerenveen (GroenLinks). ,,Winkeliers voelen zich door anderen gedwongen open te gaan. Bovendien is zo duidelijk wat Doetinchem uitstraalt: bij ons kun je zeven dagen per week kopen, kopen, kopen.”

Dat is precies wat Gabi Hunter, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Doetinchem (OVD) en Louis van Andel, directeur van het Binnenstad Bedrijf Doetinchem (BBD), willen. De laatste streeft namens de ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente naar een zo aantrekkelijk mogelijke binnenstad.

Lange tijd leek er grote verdeeldheid onder de winkeliers. Volgens onderzoek is een derde voor verruiming van de openingstijden op zondag zijn. Tegenstanders waren vooral kleine ondernemers die zich genoodzaakt voelen ook op zondag nog in de winkel te staan. Maar ook lijken winkeliers, onder druk van de corona-beperkingen, vaker op zondag open te willen.

Heikel punt

De zondagsopenstelling is in Doetinchem al jaren een heikel punt. Zo gaf de raad (met een minieme meerderheid) pas in 2015 toestemming aan alle supermarkten om op zondag open te gaan. Nu is er een ruimere meerderheid. Opvallend is dat het CDA verdeeld is: zes raadsleden stemden tegen verruiming, een voor.

Dat alle winkels nu open mogen op zondag in Doetinchem is een doorbraak. Tot dusverre mochten in de binnenstad de winkels alleen de laatste koopzondag van de maand open. Deze was (voor corona) zeer drukbezocht. Tegenstanders vrezen ook dat het besluit ten koste gaat van deze koopzondag en dat op andere zondagen de winkels slechts beperkt open zullen zijn.

Sinds de zomer van 2020 mogen tijdelijk alle winkels in de Doetinchemse binnenstad open zijn, in verband met corona. Vanwege de maatregelen (alleen op afspraak en geringe aantallen) is het bezoek aan de winkels beperkt.

Een motie om elke zondag gratis parkeren mogelijk te maken, haalde het niet.