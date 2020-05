Winkels in Doetinchem vaker open op zondag, maar dat mocht al

,,We gaan komende week in overleg welke zondagen we extra open willen", zegt Gabi Hunter, voorzitter van de Ondernemersvereniging Doetinchem (OVD). Er klinkt teleurstelling door in haar stem want Hunter had gehoopt dat de winkeliers toestemming zouden krijgen op zondag in tijden van corona naar believen open te gaan. Maar dat wil de gemeente niet.