Winkels op de plint van Veentjes in Doetinchem verkassen

Tractorpul­ler Reiner Sundermeij­er eert zijn overleden vader met Proud Eagle

20:00 Reinier Sundermeijer moet het bekennen: tractorpullers zijn vakidioten. Wat zonderlinge figuren, die constant vol liefde denken aan hun tractor. Die van Voorstenaar Sundermeijer heeft een prachtige naam: Proud Eagle. Het bakbeest is vernoemd naar zijn in 2009 overleden vader Arend. ,,Een eerbetoon’’, zegt Sundermeijer, die zaterdag meedoet aan Tractorpulling Lochem, in de Supersport 3.6 ton Topklasse. Dat is het hoogste landelijke niveau.