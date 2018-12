Winkels van Tender in Lichtenvoorde en Zevenaar dicht na faillissement: ‘Ze bloeden door Emmeloord’

,,Het is met name de teruglopende omzet van de vestiging in Emmeloord waardoor de damesmodeketen in financiële problemen is geraakt", zegt curator Hans Mulder. ,,Daarnaast heeft de keten last van huurcontracten die nog dateren van voor de crisis. Die huurprijzen zijn aan de hoge kant. Het sneue is dat de vestigingen in Lichtenvoorde, Zevenaar en Ermelo prima liepen. Ze bloeden door Emmeloord."