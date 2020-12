Winkelstad Doetinchem van gekkenhuis naar spookstad

Winters­wijk­se winkels blijven maandag langer open vanwege verwachte lockdown (en dat mag ook)

14 december WINTERSWIJK - Winkeliers in het centrum van Winterswijk willen hun zaak vandaag langer open houden. De Hema blijft in ieder geval tot 20 uur open, laat de bedrijfsleider weten. In het centrum van het dorp was het maandag ongewoon druk vanwege de verwachte totale lockdown.