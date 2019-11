Winnaar architectuurprijs Erik Wamelink is altijd op zoek naar zijn eigen Nijntje

Politie stuurt autobezit­ters brief: let op, uw wagen is populair bij dieven!

7:54 DOETINCHEM/ ZELHEM - Autobezitters in de Achterhoek die in een bij dieven en inbrekers populaire wagen rijden, krijgen daarover een persoonlijke brief van de politie. Door eigenaren te waarschuwen wil de politie voorkomen dat de auto’s gestolen worden of dat er sturen, airbags en multimediasystemen uit worden geroofd.