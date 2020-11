Winnend lot voor cliënten voedselbank Eibergen

Roofover­val op drogist in Bocholt: dader met geld op de vlucht

12 november BOCHOLT - De DM-drogist aan de Neustrasse in het Duitse Bocholt (over de grens bij Winterswijk) is donderdagavond door een man met een vuurwapen overvallen. De dader is er met een geroofd geldbedrag vandoor gegaan.