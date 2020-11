Winnend lot voor cliënten voedselbank Oost-Achterhoek vanuit Eibergen

‘Maak boeren niet gek met wensen, eisen en maatrege­len’

11 november HALLE - Een tegel met zijn naam ligt op de stoep van het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. En dat vindt Carel de Vries wel mooi. Hij mag zich voortaan Duurzame Ster van de gemeente Bronckhorst noemen vanwege zijn inzet voor boeren, duurzaamheid en kringlooplandbouw in de Achterhoek. ,,De boer is essentieel in onze regio.”