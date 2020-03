Winter slaat toe in de Achterhoek: ‘koudste nacht in meer dan een jaar tijd’

LIVE | Corona in de regio: Politie grijpt in bij studenten­feest­jes Apeldoorn, dansende handhaver hit op internet

10:53 De samenscholingsregels blijken afgelopen weekend zowel in Zwolle als in Apeldoorn door een aantal jongeren genegeerd. In Zwolle leidde dat tot boetes, in Apeldoorn werden twee studentenfeestjes door de politie beëindigd. Voor ziekenhuizen zijn het cruciale dagen: razendsnel breiden ze uit om de toestroom op te vangen. Wat brengt de dag van vandaag? Volg alle ontwikkelingen in de regio via ons liveblog.