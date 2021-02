Winterpret! Zo geniet de Achterhoek van de sneeuw

Update Afval maar zeer beperkt opgehaald in Achterhoek vanwege winterweer

9 februari Het afval wordt vanwege het winterse weer slechts beperkt opgehaald in de Achterhoek. In Bronckhorst, Doesburg en Montferland ligt de inzameling helemaal stil, andere gemeenten bekijken per dag of er iets wordt opgehaald.