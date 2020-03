Winterswijk aan ondernemers: ‘Betaal belasting vijf maanden later’

Muurschil­de­ring domineert nieuwe plein in Doetinchem: prominente plek voor Duvel

15:43 DOETINCHEM - Is de letter ‘D’ in de muurschildering de eerste letter van de Belgische bierbrouwer Duvel Moortgat en tegelijkertijd een stiekeme knipoog naar de stad Doetinchem? Hoe dan ook, feit is dat kunstenaarscollectief De Strakke Hand bijna klaar is met het prominente kunstwerk bij het nieuwe Joop Sarsplein in Doetinchem.