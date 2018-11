Winterswijk besluit vandaag over doorgaan met grond storten in kleiput

WINTERSWIJK - De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen om het storten van licht vervuilde grond in de Winterswijkse kleiput een halt toe te roepen. De gemeente Winterswijk gaat vandaag de motie bestuderen en besluit dan of ze doorgaan met storten of niet.

De motie, die was ingediend door de SP, haalde een meerderheid in de Tweede Kamer. Het gaat om een verbod op het storten van vervuilde grond totdat de evaluatie Besluit bodemkwaliteit is afgerond. Het kabinet werkt namelijk aan een aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit. Daarin wordt vastgelegd in welke mate de grond die ergens wordt gestort vervuild mag zijn. De gemeente Winterswijk wordt met name genoemd in de aangenomen motie.

Streng

De gemeente Winterswijk heeft vorige week, na het indienen van de motie door de SP, meteen contact gezocht met het ministerie. Die zei dat de staatssecretaris niet van plan was om het storten meteen te verbieden. Maar na het aannemen van de motie gisteren, twijfelt de gemeente hoe hard het spel gespeeld gaat worden. Vandaag wordt besloten of er toch niet met het storten gestopt moet worden. ,,We hebben aangegeven dat we als gemeente al strenger zijn dan toegestaan”, aldus woordvoerder Rick Land. ,,Er mag in de gestorte grond 20 procent bodemvreemd materiaal zitten, maar wij hanteren 10 procent.”

Het verondiepen van de kleiput in Winterswijk moet, door de aanleg van een glooiende oever, voor meer diversiteit in planten en dieren zorgen. Tegenstanders zeggen dat de natuurwaarde van de kleiput nu al van een hoog niveau is met veel vissen, vleermuizen en vogels. De SP heeft zich in eigen gemeente en in de Tweede Kamer hard gemaakt voor het stopzetten van het project. Behalve de nu aangenomen motie, was er vorige week een korte bezettingsactie van het gronddepot van de kleiput. Zaterdagochtend ging de SP met een bootje de kleiput op om te demonstreren. Plaatselijke SP’er Raymond van der Laan is blij met de uitslag van de motie: ,,Dit is toch een mooi succes.”

Licht vervuild

De licht vervuilde grond die in de kleiput wordt gestort, is van de klasse ‘industrieel’. Er bestaan vier bodemkwaliteitsklassen: schoon, wonen, industrieel en niet toepasbaar (zie bijgevoegd kleurenkaartje). Die laatste categorie moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker. De categorieën ‘wonen’ en ‘industrieel’ betreft (zeer) licht verontreinigde grond die onder bepaalde voorwaarden mag worden hergebruikt. Groen staat voor de categorie 'schoon’.

Het storten gaat de hele winter door, zo is het plan. Tot eind januari 2019 wil de gemeente 40.000 m3 grond gestort hebben. In totaal moet er in tien jaar tijd 200.000 kuub grond in de kleiput verdwijnen. De grond die nu gestort wordt is vervuild met puin, grind, hout, verbrandingsslakken en houtskool.