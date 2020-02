Winterswijk blij met titel beste kleine fietsstad van Nederland: ‘Fietsers voelen zich veilig’

VIDEO Bijl uit prehisto­rie duikt op in Needse tuin: ‘Wat is dat voor gek ding?’

9:34 NEEDE - Hij vond hem bij graafwerkzaamheden in zijn tuin in Neede. En hij lag daarna jarenlang in zijn schuur. „Ik dacht: wat is dat voor gek ding?”, zegt Frans IJben. „Wist ik veel dat het een zeldzame hamerbijl van 4500 jaar oud is, uit de prehistorie!”