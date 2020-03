Winterswijk blijft rustig onder coronacrisis: ‘We laten ons toch niet opsluiten!’

De weinige Duitsers die er wel zijn, laten zich niet opsluiten door het coronavirus. Zoals vader Thorsten, die met zijn tienerzoons Ryan en Colin vanuit Rhede richting Winterswijk is gegaan en een visje eet. ,,Ik kom hier al 30 jaar lang en vandaag dus. We laten ons toch niet opsluiten!”



Bij de poffertjeskraam JoJo zitten vier veertigers uit Bottrop en Frankfurt. ,,We hebben onze bejaarde ouders verboden om nog ergens heen te gaan. Zelf gaan we er nog wel op uit, maar het voelt eigenlijk niet goed”, zegt één van hen, daarmee het gevoel verwoordend dat eigenlijk overal wel geldt in Winterswijk.



Het echtpaar Janssen uit Winterswijk smikkelt van de poffertjes, maar houdt zeker rekening met het coronavirus. ,,We houden fysieke afstand van andere. Gelukkig zijn we hier lekker buiten en staan we niet in de drukte bij de supermarkt.”



