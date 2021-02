Winterswijk bood recyclebedrijf 3,5 miljoen euro voor vertrek van Dennenoord

Voor dat bedrag kan het recyclingbedrijf, dat op het voormalig woonwagenterrein Dennenoord bussen ontmantelt, namelijk niet opnieuw beginnen in Groenlo. Op het regionale bedrijventerrein De Laarberg aan de N18 is wel plek voor het bedrijf, maar behalve een hogere grondprijs, liggen de milieueisen er veel hoger dan in Winterswijk. Verhaegh zou een enorme overdekte hal moeten bouwen om zijn bedrijf voort te zetten.



De onderhandelingen zijn vorige week afgeketst, zo liet de gemeente weten. Daarmee is het bod definitief van tafel. ,,We hebben een goed bod gedaan, het is jammer dat het niet is geaccepteerd. Maar dit was het uiterste wat we konden doen", aldus wethouder Inge klein Gunnewiek.