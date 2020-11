Winterswijk bulkt van het geld en gaat daarmee de coronacrisis te lijf: Marshallplan in de maak

,,We hebben een enorme reserve van 50 miljoen. Nu in tijden van crisis moeten we juist investeren in onze gemeente”, is het idee achter de mega-uitgave. Dit plan komt bovenop de 2,5 miljoen euro die in het voorjaar is vrijgemaakt voor de bestrijding van de coronacrisis.



Concrete plannen zijn er nog niet, zegt de wethouder van financiën. ,,Maar denk aan extra onderhoud wegen, nieuwe schoolgebouwen, sportaccommodaties, omscholing werklozen, het naar voren halen van grote uitgaven als het cultuurkwartier. Maar wellicht liggen er op het sociaal domein ook nog projecten die geld kosten, zoals de aanpak van eenzaamheid of het bedrijfsleven helpen met stagebonnen zoals D66 heeft voorgesteld.”