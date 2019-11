Winterswijk diep door het stof vanwege kleiputblunder

WINTERSWIJK - Dat juist de gemeente Winterswijk zélf in de fout is gegaan met het storten van niet PFAS gekeurde grond in de kleiput ‘betreurt’ wethouder Inge klein Gunnewiek ten zeerste. De Actiegroep Behoud Kleiput (ABK) overweegt aangifte te gaan doen van een milieudelict.

Winterswijk erkent de fout, maar wijst tegelijk met de beschuldigende vinger naar het Waterschap Rijn & IJssel. Die had de gemeente namelijk ten onrechte geadviseerd dat ze zonder problemen de grond mocht verwerken. ,,Wij hebben er zelf geen verstand van en daarom het waterschap om advies gevraagd”, zegt Klein Gunnewiek. ,,Omdat wij in dit gevoelige dossier juist zo zorgvuldig willen zijn.”

Tuingrond verboden op gemeentewerf

Hoe kon het dat er vijf partijen met in totaal 2.700 kuub ongekeurde grond in de kleiput verdween? Heel bouwend en grondverwerkend Nederland ligt stil vanwege de PFAS-maatregelen. Winterswijk heeft zelfs de eigen inwoners verboden om tuingrond naar de gemeentewerf te komen brengen vanwege de strenge PFAS-regels. ,,Een menselijke interpretatiefout”, verklaarde waterschapsdirecteur Rosemarie Ampting.

Ze was naar Winterswijk gekomen om uitleg te geven en kon niet anders dan spijt betuigen voor de blunder. Volgens haar had ‘iemand bij het waterschap’ de regels voor het verplaatsen van niet PFAS-gekeurde grond verkeerd geïnterpreteerd. ,,We leggen de kwestie nu bij de Inspectie Leefomgeving en Transport neer en intern onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren”, beloofde ze.

Boete voor milieudelict

Of de gemeente of het waterschap een boete krijgt voor dit milieudelict en zo ja, hoe hoog zo’n boete dan is, wist Ampting niet. ,,Het is trouwens de vraag of dit een milieudelict is”, zegt Ampting.

De Actiegroep Behoud Kleiput (ABK) overweegt wel aangifte te doen van een milieudelict. ,,Elk andere grondverzetter krijgt bij zo’n kwestie een handhaver op zijn dak. Dus waarom de gemeente niet? Winterswijk is fout geweest, dus dat moet wel verder worden uitgezocht. Maar we gaan ook zeker melding maken van deze kwestie bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, hoewel we daar niet veel vertrouwen in hebben. De overheden houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd”, zegt Marvin van der Gaag van ABK.