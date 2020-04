Winterswijk en Berg en Dal begraven strijdbijl om titel wandelgemeente vanwege coronacrisis

Vanaf vandaag zouden de drie gemeenten zes weken lang de strijd met elkaar aanbinden. Het plan van aanpak lag al klaar in Winterswijk om die strijd te gaan winnen. ‘Om in deze tijd met drie gemeenten te gaan strijden om een titel en publiek te werken om te stemmen, voelt en is ongepast’, vindt de Winterswijkse VVV-vestigingsleider Gienne te Gronde. ‘We hebben vanuit 100% Winterswijk en de VVV veel contact met ondernemers en horen dagelijks welke impact corona heeft. Wij delen hun zorgen’.

Gezamenlijk

Te Gronde nam contact op met de collega's in Westerwolde en Berg en Dal, die er al net zo instonden. In goed overleg met de initiatiefnemer van de verkiezing, de Wandelkrant, is vervolgens besloten dit jaar geen wedstrijd uit te schrijven, maar de drie genomineerde gemeenten allemaal te laten ‘winnen’.



De gemeenten beginnen een gezamenlijke campagne waarin het wandelen wordt gepromoot. Deze campagne wordt het hele jaar door gehouden. In 2018 was Bronckhorst nog Wandelgemeente van het jaar.