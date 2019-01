Winterswijk en Oost Gelre hijsen regenboogvlag om homoseksuelen te steunen

‘In Winterswijk mag iedereen zichzelf zijn, gelukkig’, meldt de burgemeester van Winterswijk op Twitter. Bengevoord is zelf homoseksueel en wilde graag dat Winterswijk de regenboogvlag toonde. Met de vlag nemen de gemeenten afstand van de Nashville-verklaring . In deze verklaring, die onder andere ondertekend is door Kees van der Staaij van de SGP, worden homoseksuele relaties afgewezen.

Liefdesdocument

Vanuit de gemeenteraad van Winterswijk is ook actie ondernomen. Op initiatief van Henk Jan Tannemaat (fractievoorzitter Winterswijks Belang) wordt het liefdesdocument van het Humanistisch Verbond afgedrukt in de plaatselijke krant met alle namen van de raadsleden eronder. ,,We willen laten zien dat we in Winterswijk niemand uitsluiten.’’ aldus Tannemaat, die zich enorm heeft opgewonden over de Nashville-verklaring.