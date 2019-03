Winterswijk enige gemeente in Gelderland waar CDA kiezers wint

Gelderland

In Gelderland kreeg het CDA woensdag 11,5 procent van de stemmen. Vier jaar eerder was dat nog 14,8 procent. In de Achterhoek mag de partij overigens toch niet klagen. Was het in 2015 in vijf van de acht gemeenten de grootste partij, nu is het CDA dat zelfs in zes gemeenten. In Bronckhorst ging het CDA de VVD voorbij. Alleen in Winterswijk en Berkelland is de VVD in de Achterhoek de grootste partij, in de andere zes gemeenten is dat het CDA.