Winterswijk flikt het weer: er kan geschaatst worden

WINTERSWIJK - Het is gelukt. Er kan vandaag weer geschaatst worden in Winterswijk. En dat is knap want vanwege de avondklok kon er pas vanaf 4.30 uur vanochtend gesproeid worden.

It giet oan. Oftewel er kan weer geschaatst worden op de nieuwe ijsbaan van Winterswijk. Ondanks de beperkte tijd om te sproeien ligt er voldoende ijs op de 400 meterbaan om de leden en donateurs van de Winterswijkse IJsvereniging (WIJV) te ontvangen vanochtend. Er ligt bijna 4,5 millimeter ijs op de baan. Zij moeten wel reserveren omdat er maar 75 schaatsers per tijdsblok van anderhalf uur welkom zijn. ,,De eerste groep is vol, maar als het ijs goed blijft kunnen we vandaag hopelijk veel meer schaatsliefhebbers ontvangen”, vertelt voorzitter Auke Spijkstra.

Quote We hebben op een vrijstel­ling aangedron­gen omdat we veilig werken en veel mensen een plezier doen, maar we hebben die niet gekregen

Er kon pas vanaf 4.30 uur gesproeid worden omdat de vrijwilligers van WIJV vanwege de avondklok niet eerder naar buiten mochten. Een vrijstelling hebben zij daarvoor niet gekregen. Het was de koudste nacht in twee jaar tijd, met -4,7 gemeten in De Bilt. ,,We hebben op een vrijstelling aangedrongen omdat we veilig werken en veel mensen een plezier doen, maar we hebben die niet gekregen. We zijn tot kwart voor negen gisteravond doorgegaan en toen als een speer naar huis gegaan. Om 4.30 uur vanochtend hebben we de draad opgepakt”, aldus Spijkstra.

Innovatief sproeisysteem

Winterswijk heeft sinds eind vorig jaar een nieuwe baan met een innovatief sproeisysteem. Een onbemand karretje met een grote sproeiarm draait rondjes op het asfalt en sproeit kleine laagjes water. Het systeem is bedacht door een student van de Universiteit Twente en doorontwikkeld door een groep vrijwilligers. Dit jaar kon er al eenmaal eerder korte tijd geschaatst worden. Spijkstra: ,,De baan ligt er nu fantastisch bij. Het zonnetje schijnt en we willen allemaal zo graag schaatsen.”



De WIJV zag haar ledenaantal verdrievoudigen de afgelopen maanden. Reden is de gloednieuwe ijsbaan. Opvallend is dat de nieuwe leden uit het gehele land komen zoals uit Haarlem, Ankerveen en Meppel. Een lidmaatschap kost 12,50 euro per jaar. ,,Er melden zich nog steeds nieuwe leden”, aldus Spijkstra. Voor actuele informatie over de baan in Winterswijk kunt u terecht op de website van de vereniging.

Volledig scherm De eerste schaatsers op de nieuwe baan van Winterswijk eind november vorig jaar. © Jan Ruland van den Brink