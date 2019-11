Winterswijk geeft waterschap schuld van fouten kleiput

Echter, de gemeente heeft dat gedaan op advies van het waterschap Rijn en IJssel, dat ze expliciet had gevraagd wat wel en niet toegestaan is. ‘Met maar één waterwerk in onze gemeente hebben we zelf niet alle kennis in huis’, schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. ‘Wij hebben expliciet toestemming gekregen van het waterschap - dat ons bevoegd gezag is - deze partijen toe te passen.’