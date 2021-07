Winterswijk houdt toeristen vast met twee nieuwe inspiratiepunten: ‘Stijgende lijn doorzetten’

Duizenden vaccins in de koelkast van huisartsen in Oost-Nederland: ‘RIVM geeft niet thuis’

24 juli Huisartsen in de regio kampen met een overschot aan vaccins van AstraZeneca. Alleen al in Deventer en omstreken liggen zo’n vijfduizend vaccins in de koelkast van huisartsenpraktijken, vertelt huisarts en voorzitter van de huisartsen in deze regio, Otto Quartero. ,,In mijn eigen praktijk liggen 24 potjes in de koelkast. Dat is goed voor 270 patiënten.’’