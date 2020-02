Winterswijk in de race voor beste fietsstad 2020

De winnaar wordt op vrijdag 28 februari tijdens het congres Fietsstad van de Toekomst in de Jaarbeurs in Utrecht bekendgemaakt. Wethouder Tineke Zomer is trots op de nominatie: ,,In januari werd bekend dat Winterswijk in de race is voor de titel Wandelgemeente van het Jaar 2020. Nu maken we ook nog kans op de titel Fietsstad 2020. Deze nominaties zijn al een geweldige opsteker voor Winterswijk, maar het is natuurlijk nog mooier als we beide titels ook echt in de wacht kunnen slepen. Toerisme en recreatie zijn heel belangrijk voor Winterswijk. We hebben er economisch belang bij om het voor recreatieve fietsers goed voor elkaar te hebben.”