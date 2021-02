Winterswijk in de race voor ‘groene prijs’ voor duurzaamheid en levenskwaliteit inwoners

WINTERSWIJK - Winterswijk is in de race voor de European Green Leaf Award 20222. Deze Europese prijs wordt jaarlijks toegekend aan kleine steden en gemeenten die zich extra inzetten om de milieuprestaties en de levenskwaliteit van hun inwoners te verbeteren.

In totaal zijn 14 Europese steden en gemeenten genomineerd voor de prijs. In april wordt bekend gemaakt wie doorgaan naar de finale in september in Lahti (Zweden). Wethouder Tineke Zomer is in haar nopjes met de nominatie.

‘We timmeren in Winterswijk al jaren flink aan de weg om onze prestaties op het gebied van duurzaamheid en milieu te verbeteren. We zijn benieuwd wat de jury van onze aanpak vindt om energieneutraal te combineren met cultuurhistorie en biodiversiteit’, laat de wethouder weten in een persbericht.

De winnende gemeente krijgt een geldbedrag ter ondersteuning van activiteiten in het jaar waarin de gemeente de Europese Green Leaf Award heeft gewonnen. Dit jaar is de prijs gewonnen door Gabrovo in Bulgarije en Lappeenranta in Finland.