Winterswijk in trek bij westerlingen: ‘Er is een structureel woningtekort’

Bouwvakkers in Winterswijk hoeven zich niet te vervelen. Overal in de gemeente zijn ze druk met verschillende projecten. Ook de bouw van huizen voor het project Zonnebrinkpark in Winterswijk is in volle gang. De negen nieuwe woningen zijn volgens directeur Jelle Hegeman van bouwbedrijf WBC Bouwgroep hard nodig, maar slechts een druppel op de gloeiende plaat.



Zijn bedrijf zet voor projectontwikkelaar Victoria negen duurzame huizen neer. De bouwwerkzaamheden aan de Verlengde Morsestraat zijn nog maar net begonnen, toch zijn vrijwel alle woningen al verkocht. ,,Er is namelijk een structureel woningtekort in Winterswijk”, zegt Hegeman. ,,Dat geldt in de volle breedte, voor hoge en lage inkomens, voor starters en ouderen en voor kleine en grote huishoudens.”



Hij baseert zich op een enquête die de bouwgroep hield rond de uitbreiding van woonwijk de Rikker, waarvoor hij tweehonderd belangstellenden kon noteren. ,,En dat is nog maar een deel van de totale behoefte in Winterswijk.”